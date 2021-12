Magazine Prefeitura de Goiânia divulga lista de contemplados na Lei Aldir Blanc De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), os processos aprovados já começaram a ser pagos e todos serão quitados até o próximo dia 31 de dezembro

Os projetos escolhidos para serem contemplados na Lei Aldir Blanc, em Goiânia, foram divulgados no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (21). De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), os processos aprovados já começaram a ser pagos e todos serão quitados até o próximo dia 31 de dezembro. A Secult informou ter recebido, no total, 995 inscri...