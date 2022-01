Magazine Previsões para 2022: a força que vem de Mercúrio Regente de 2022, planeta que simboliza a comunicação promove a coletividade em ano marcado por transformações sociais e políticas

ÁRIESSeja sincero ao expor o seu conhecimento e aprenda a conhecer com profundidade aquilo que gostaria de divulgar. Atenção especial para o emocional no âmbito familiar. Não espere que o outro organize a sua rotina e tenha um cotidiano que exalte o bom humor. TOUROAprenda a falar com a voz alta sem temer em expor a sua opinião...