Magazine Primeira sessão do espetáculo Simples Assim, com Julia Lemmertz, em Goiânia, é cancelada Por recomendação médica, a atriz vai precisar ficar de repouso. As apresentações de sábado e domingo estão confirmadas no Teatro Madre Esperança Garrido

