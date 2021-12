Magazine Primeiro 'Altas Horas' do ano tem Lulu Santos, Elba Ramalho e padre Fábio de Melo Programa do primeiro sábado de 2022 traz uma noite para lá de musical e conta ainda com atrações como Tadeu Schmidt, Gloria Groove e Banda Melim

Ano-novo, tempo de recomeços. O Altas Horas do primeiro sábado – e do primeiro dia – de 2022 chega em ritmo de retomadas, celebrando o início de novos ciclos e expressando os desejos para a nova etapa. Lulu Santos é recebido por Serginho Groisman com sua banda e fala sobre a volta aos trabalhos. E nada melhor do que começar o programa cantando Tempos Modernos. Na...