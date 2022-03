Magazine Procissão do Fogaréu da cidade de Goiás volta a ser realizada após dois anos Autoridades locais decidiram retomar o evento cultural, sem restrições sanitárias, no dia13 de abril, de acordo com decreto que será publicado na segunda-feira (11/03)

Após dois anos sem festividade por causa da pandemia da Covid-19, a tradicional Procissão do Fogaréu da Cidade de Goiás irá acontecer no dia 13 de abril sem a necessidade do uso de máscaras. A decisão foi tomada em conjunto, na tarde desta sexta-feira (11/03), pelo prefeito Aderson Gouvea, o secretário municipal de saúde, Marcos Elias da Neiva, e pela secretária municipal d...