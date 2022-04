O goiano Victor Hugo de Castro é natural de Goiânia e tem 27 anos. Formado em Produção Cultural, ele trabalha como redator publicitário. “Pra ganhar o programa, vou fazer o que for necessário. Se eu tiver que mentir ou trair uma aliança, vou fazer”, confessa. Sobre as provas, Victor garante que tem força para aguentar as provas de resistência: “Acho que vou arrasar”.

Confira o perfil do participante:

Idade: 27 anos

Cidade natal: Goiânia/GO

Cidade atual: Goiânia/GO

Trabalho: Redator publicitário

Relacionamento: União estável, sem filhos

Peso e altura: 1,75m/74kg

A disputa começa a partir do dia 3 de maio, após ‘Pantanal’. Fernando Fernandes comanda o programa, que nesta temporada passa a ser exibido às terças e quintas. Aos domingos, é Ana Clara quem assume o ‘A Eliminação’, um bate-papo ao vivo com os eliminados, após o ‘Fantástico’.