Magazine Produtor Henrique Bahia, que morreu com Marília Mendonça, era considerado ‘Maestro dos shows’ Respeitado no meio artístico e eventólogo por formação, o produtor baiano estava em Goiânia há mais de dez anos

O corpo do produtor Henrique Ribeiro, o Henrique Bahia, de 32 anos, chegou por volta das 16 horas deste sábado (6), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador (BA), sua cidade natal, e onde será sepultado. Ele é uma das cinco vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido numa cachoeira, na zona rural de Caratinga (MG). Desde 2015, Henrique Bahia era produtor da cantora M...