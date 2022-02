Magazine Programação da Globo e Globoplay leva carnaval para a telinha É de Casa, A Roda: Samba, canal Bis, Altas Horas, Seleção do Samba, The Masked Singer Brasil , Fantástico e Globoplay programam atrações com a temática carnavalesca

Ainda não será dessa vez que o carnaval vai tomar as ruas de todo Brasil. Mas, na programação dos canais Globo e no Globoplay, ele se fará presente. O esquenta começa neste sábado (26) no É de Casa, com matéria sobre a exposição dos tradicionais bonecões de Salto, interior de São Paulo, que estão espalhados pela cidade. O clima em Olinda e seus tradicionais bonec...