Magazine Programação do Globoplay tem opções para todos os gostos em janeiro de estreias Passando por filmes e séries, serviço de streaming contará ainda com a chegada da nova edição do Big Brother Brasil

O ano de 2022 começa com muita diversão no Globoplay, maior plataforma brasileira de streaming. É entretenimento para todos os gostos, passando por filmes, séries, documentários e uma nova edição do Big Brother Brasil. No mês em que Nara Leão completaria 80 anos, a série documental original Globoplay O Canto Livre de Nara Leão mostra como o talento e a persona...