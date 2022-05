Magazine Projeto de Benedito Ferreira sobre Césio-137 ganha caderno digital ‘O Vizinho Silencioso’, vencedor do Rumos Itaú Cultural, traz entrevistas com seis vítimas do desastre e estará disponível a partir deste sábado (28)

Projeto que dá voz a seis vítimas do Césio-137 em Goiânia, O Vizinho Silencioso, do artista e pesquisador Benedito Ferreira, ganha a partir deste sábado um caderno digital que estará disponível em beneditoferreira.com. Além dos trechos das entrevistas, o caderno conta com fotografias e desenhos dos dois principais terrenos contaminados pelo césio — hoje revestidos ...