Igrejas seculares ajudam a contar a história de Goiás. Em todo o Estado, diversos templos religiosos erguidos há mais de 100 anos criam rotas religiosas do turismo, caso de locais como a Igreja da Boa Morte e Igreja do Rosário, ambas na cidade de Goiás, e a Igreja da Matriz e a Igreja Nossa Senhora do Bonfim, em Pirenópolis.



O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura (Secut Goiás), tem realizado o projeto Fé, Religiosidade e Devoção, que prevê o fomento de mais de R$ 18,5 milhões em restauros de nove igrejas espalhadas por Goiás. As ações começaram em 2022 com o início das obras da charmosa Igreja Nossa Senhora Aparecida do Povoado de Areias, na antiga capital.

O próximo passo do projeto é a restauração da Catedral de Sant’ana, no centro histórico vilaboense. A obra, no valor de R$ 3 milhões, terá serviços de revisão do telhado, forros, pisos, sistemas elétricos, entre outras intervenções. A ordem de serviço para o início dos restauros foi assinada nesta segunda-feira (30). A previsão é de iniciar os trabalhos em abril deste ano.

Os prédios religiosos foram selecionados de um total de 24 templos tombados ou em processo de tombamento como Patrimônio Cultural Material do Estado de Goiás. Foram vários os critérios analisados, a exemplo da excepcionalidade, a degradação física, estrutural e arquitetônica e também pela ordem de entrada de pedidos de restauro na Secult.