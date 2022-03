Presente em vários estados brasileiros, o método Bellymamãe, que oferece dança do ventre para gestantes e mães com crianças de até dois anos de idade, será ministrado em Goiânia no mês de abril, por meio do projeto “Afeto que Afeta” aprovado pela a Lei Aldir Blanc. Serão 30 vagas gratuitas iniciais.

As aulas de dança do ventre voltadas ao corpo e à mente serão oferecidas gratuitamente às segundas e quartas-feiras, às 19 horas, ao longo de 10 semanas, no Espaço Jessyca Rominna, localizado no Instituto Afeto, no Setor Marista. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março, pelo o Whatsapp (62) 9 8207-2012.

A facilitadora é Jessyca Rominna. Ela é a única professora credenciada no estado de Goiás no método. Segunda a instrutora, o projeto “Afeto que Afeta” surgiu com a necessidade de proporcionar à comunidade local uma atividade física lúcida e sensorial para gestantes e mães com bebês e seus benefícios estão ligados ao auxilio no processo de desenvolvimento da gravidez.

A Bellymamãe é um método de dança do ventre para gestantes. Além das aulas de dança, conversas e trocas de experiências serão pautas do projeto em questão e, ainda, o conhecimento sobre o próprio corpo após a geração de uma criança, o que pode evitar quadros de depressão pós-parto e melancolia durante os primeiros anos de maternidade.

Entre as atividades do projeto estão o relaxamento, dança como atividade física, o conhecimento do corpo e suas modificações, a redução e a prevenção de inchaços, a sensação de bem-estar e infinitas possibilidades de equilíbrio emocional.

Serviço

Projeto Afeto que afeta

Responsável: Professora Jessyca Rominna

Contato: @jessycarominna

E-mail: rominnajessyca@gmail.com

Inscrições: (62) 9 8207-2012

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia