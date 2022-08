Magazine Projeto inaugura três novos painéis em Goiânia O mural a céu aberto tem o título de Homenagem aos Trabalhadores e foi proposto em contrapartida ao benefício recebido pelo último edital municipal da Lei Aldir Blanc

Fazendo uma ponte entre passado e futuro, trabalhadores que contribuíram para a construção e desenvolvimento de Goiânia estão retratados em meio a referências de art déco e monumentos da capital em novo painel localizado na Praça do Trabalhador, na área externa do Museu Frei Confaloni, antiga Estação Ferroviária. O mural é do artista visual goiano Danillo Butas e ...