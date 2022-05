Magazine Proposta é de salas “VIP premium”, diz empresário à frente de cinema no Oscar Niemeyer Além da inauguração prevista para agosto no CCON, Adriano Oliveira, que dirige a rede CineX, diz que cinema afetado por incêndio no antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia, deve ser retomado em breve

O projeto antigo para o subsolo da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer parece estar finalmente saindo do papel. Duas salas de cinema de conceito vip e capacidade de 180 poltronas estão com a inauguração prevista para o dia 6 de agosto. “Eu diria que são salas vip premium. As poltronas são especiais, mais confortáveis que as tradicionais, com projeção e som de excelê...