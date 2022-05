Magazine Protagonizado por Dira Paes, filme Pureza estreia nesta quinta-feira (19/5) no cinemas Vencedor de 28 prêmios nacionais e internacionais e de olho no Oscar 2023, longa conta a história de uma mãe que larga tudo para procurar o filho desaparecido

Nas mãos, a foto do filho; na bolsa, uma Bíblia, e no corpo apenas uma muda de roupa. É em uma jornada de amor e de fé que uma mãe deixa tudo para trás no interior do Maranhão em busca do seu menino que saiu de casa com o sonho de uma vida melhor para trabalhar em um garimpo na Amazônia e nunca mais deu notícias. Dirigido por Renato Barbieri, o filme Pureza estrei...