Magazine PsiQUÊ?: Pandemia trouxe sofrimento, mas também transformações A pandemia trouxe muitas perdas, seja de pessoas queridas ou até mesmo de empregos, um momento impactante que obrigou muitas famílias a reavaliarem situações e se reinventarem, avalia psicóloga

“Vivemos hoje em um mundo onde o que está em jogo é a produtividade a qualquer custo. Não interessa a situação, as pessoas querem ver resultados - mas a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma”, aponta a psicóloga e psicanalista Luciane Gifford Carneiro. As cobranças para corresponder às expectativas sem levar em conta as individualidade, o ritmo e o jeito...