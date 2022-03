No dia 12 de março, o Grupo Jaime Câmara (GJC) deu início ao PsiQUÊ?, projeto que convida a sociedade a participar, de forma ativa, de discussões sobre saúde mental que serão trazidas ao longo dos próximos meses. Se você não conferiu as primeiras reportagens veiculadas no POPULAR, na TV Anhanguera e na rádio CBN, aqui vai uma novidade: o projeto ganhou uma página especial exclusiva para reunir as ações do PsiQUÊ?, facilitando a sua participação nessa jornada conosco. Acessando o site especiais.opopular.com.br/psique, é possível acompanhar também os próximos especiais que serão promovidos pelo projeto.

Já estão disponíveis na página os materiais veiculados ao longo do mês de março, como a entrevista com o psicanalista e autor Jorge Forbes ao POPULAR, um dos criadores da Escola Brasileira de Psicanálise e vencedor do Prêmio Jabuti de 2013. Forbes, ao lado de outros especialistas, levanta uma questão importante: saúde mental não significa felicidade constante. Os convidados também discutem a relação do tema com o chamado “novo normal” e desmistificam ideias do senso comum.

Na aba da TV Anhanguera, estão disponíveis os vídeos da série 'Por que estamos assim?', com depoimentos de pacientes que venceram a ansiedade e depressão, esclarecimento dos sintomas de um possível transtorno mental e como o tratamento psicológico é fundamental para ajudar na cura dessas doenças. O Guia de Saúde promovido pela rádio CBN Goiânia convidou o psicanalista Jorge Forbes para responder a perguntas dos ouvintes. Também na aba da rádio, é possível ouvir o professor e autor Dante Gallian explicando que saúde mental vai muito além da ausência de doença.

Na aba do POPULAR, é possível acessar a entrevista com a psicanalista Larissa Câmara, idealizadora do projeto PsiQUÊ?. Ela destaca que, apesar do tema ter ganhado evidência, a saúde mental ainda é cercada por tabus. "É preciso muito cuidado com o estigma ao tratar sobre saúde mental. Mas é também extremamente necessário trazer esse assunto para a mesa", comenta.

Também ao POPULAR , o autor do livro A Literatura Como Remédio, Dante Gallian, aponta que a leitura dos clássicos tem um poderoso efeito terapêutico, ajudando a pensar temas essenciais ao ser humano como a dor, a morte, o amor e as relações. Aos sábados, o PsiQUÊ? convida profissionais da área para participar da coluna do caderno Magazine Palavra do Especialista, que aborda diferentes temáticas.

O projeto

"O projeto PsiQUÊ? nasceu na pandemia a partir de um questionamento: como será que as pessoas estão lidando com tudo isso", aponta a psicanalista Larissa Câmara. Questões como ansiedade, depressão, luto e outros sentimentos e emoções estão entre os assuntos trazidos pelo projeto em reportagens especiais, integrando a população de crianças, jovens, adultos e idosos — afinal, saúde mental é assunto para todos.

“Vamos trazer nomes nacionais que estão discutindo o assunto e profissionais locais extremamente gabaritados para tratar sobre o tema", aponta ela, que destaca uma participação fundamental para o andamento do PsiQUÊ?: você, leitor. "Queremos ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso e quais são as dúvidas de vocês. A comunidade é uma peça-chave do projeto”, diz.

Mês de conscientização do autismo

A partir do dia 1° de abril, o projeto PsiQUÊ? traz uma série de reportagens especiais de conscientização do autismo em razão do Dia Mundial do Autismo, celebrado no próximo dia 2. Tanto o POPULAR, quanto a TV Anhanguera e a rádio CBN apresentarão o tema sob diversas óticas durante todo o mês, com depoimentos de pessoas dentro do espectro autista e entrevistas com mães, pais e especialistas de renome nacional e local.

Acompanhe as ações do projeto PsiQUÊ? através das redes sociais e do site especiais.opopular.com.br/psique.