A pandemia nos mostrou que, mais do que nunca, a conscientização e o debate sobre os cuidados com a saúde mental são assuntos urgentes. Para compartilharmos caminhos possíveis em um período de incertezas, o Grupo Jaime Câmara dá início neste mês de março ao projeto PsiQUÊ?, um convite à toda a sociedade a participar, de forma ativa, a discutir o tema de forma descomplicada, mas responsável, juntamente com especialistas gabaritados.

O que está acontecendo com você neste momento? Como está se sentindo após tanto tempo de pandemia? Ao longo dos próximos meses, O POPULAR, a TV Anhaguera e a rádio CBN irão discutir de forma aprofundada os diversos assuntos que estão dentro do tema geral da saúde mental.



“O projeto PsiQUÊ? nasceu na pandemia a partir de um questionamento: como será que as pessoas estão lidando com tudo isso?”, aponta a psicanalista Larissa Câmara, idealizadora do projeto.

Com base nessa premissa, o PsiQUÊ? surge com a proposta de um projeto totalmente interativo, com espaço tanto para os especialistas quanto para a comunidade em geral. “A partir da reflexão inicial, propus a seguinte: o que nós, enquanto grupo de comunicação, podemos fazer para desmistificar os preconceitos acerca do tema saúde mental e esclarecer para a população que existem saídas?”, explica.



“Vamos trazer nomes nacionais que estão discutindo o assunto e profissionais locais extremamente gabaritados para tratar sobre o tema. Mas queremos ouvir o que vocês, leitores, têm a dizer sobre isso e quais são as dúvidas de vocês. É por isso que a comunidade é uma peça-chave para que o projeto dê certo”, diz Larissa.



Apesar da evidência dos últimos anos, o tema ainda está cercado de tabus e preconceitos. “É preciso muito cuidado com o estigma ao tratar sobre saúde mental. Mas é também extremamente necessário trazer esse assunto para a mesa. Muitas famílias têm dificuldade de conversar sobre o tema porque, de certa forma, é um assunto que expõe a nossa dor”, observa a idealizadora do projeto, que é psicanalista. “Buscamos a entrega de um conteúdo de qualidade para a nossa comunidade justamente para dizer que estamos todos no mesmo barco, e que existem vários caminhos para lidar com essa dor”, diz.



Alerta

Quando a saúde mental é trazida para o contexto da pandemia, é preciso olhar para as mais diversas camadas da sociedade que foram afetadas de alguma maneira. Um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no início do mês de março faz o alerta: a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25% e mostra a emergência da questão.



“Pensar na pandemia é pensar em um volume de angústia diante de incertezas muito forte. Mas o que é essa angústia? É natural eu sentir isso? Estou fora do ninho? Quando saber que é a hora de procurar um profissional?”, destaca Larissa Câmara.



A partir deste sábado (12/3), os veículos do GJC iniciam a série, com discussões mensais.