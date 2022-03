Magazine PsiQUÊ?: Saúde mental não significa felicidade constante O que é saúde mental? Especialistas apresentam o tema, discutem a relação com o “novo normal” e desmistificam ideias do senso comum inaugurando a série de reportagens do PsiQUÊ?

Se engana quem pensa que estar bem, mentalmente, seja sinônimo de estar feliz o tempo todo. Em meio a uma pandemia e ao recente conflito entre Ucrânia e Rússia, é natural que algumas pessoas tenham sentimentos como angústia. “Nesse cenário, surgem tentativas de estabelecer novas formas que as pessoas dizem ser as corretas do que seria o ‘novo normal’”, disse em entrev...