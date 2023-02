A nutricionista Nayara Lopes ensina a preparar uma receita de purê de banana da terra. Além do preparo fácil, o prato é uma opção saborosa e rica em nutrientes. Confira.



Leia também

- Banana: o ingrediente mais versátil da gastronomia



INGREDIENTES

6 bananas maduras

1/2 cebola

2 colheres (sopa) de manteiga

1 limão

1/2 xícara (chá) de água

Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Parmesão ralado a gosto.

MODO DE PREPARO

Descasque e corte as bananas em rodelas, transfira para uma tigela, regue com o caldo do limão e reserve. Descasque e pique a cebola. Coloque a manteiga na panela com fogo baixo. Acrescente a cebola, tempere com sal e refogue por dois minutos até murchar, junte as bananas com o caldo do limão e misture bem. Coloque a água, tempere com o sal e pimenta, tampe em fogo baixo e deixe cozinhar por cinco minutos, mexendo de vez em quando, até elas ficarem bem macias. Desligue o fogo e bata as bananas na própria panela até formar um purê liso e cremoso. Para finalizar, coloque queijo parmesão ralado.