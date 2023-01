Beber bebidas adocicadas, como refrigerantes, energéticos e sucos de caixinha, pode intensificar a calvície nos homens. É o que aponta uma recente pesquisa realizada pela Universidade Tsinghua, de Pequim, que comprova que existe uma ligação direta entre o consumo dessas bebidas e a queda de cabelo, a chamada alopecia androgenética.

“O que sabemos é que o excesso de açúcar no sangue provoca resistência à insulina, que, por sua vez, dificulta a circulação sanguínea e pode prejudicar os folículos pilosos”, explica a dermatologista Laura Carrijo. De acordo com a especialista, além de levar a alterações hormonais que afetam o cabelo, as bebidas adocicadas comprometem a saúde dos fios.

Publicado na revista científica internacional Nutrients, o estudo foi realizado com 1.028 homens, entre 18 e 45 anos, todos de 31 províncias da China. Os cientistas avaliaram seus hábitos alimentares, como a frequência do consumo de bebidas adoçadas, assim como problemas de saúde, hábitos tabagistas ou alcoólicos, históricos de queda de cabelo e outras questões relacionadas ao psicológico dos voluntários.

Os resultados apuraram que os indivíduos com calvície bebiam uma média de 4.293 ml de bebidas adoçadas por semana, enquanto os que não apresentavam perda de cabelo bebiam apenas 2.513 ml, em média, no mesmo período. “Hábitos mais saudáveis vão propiciar um melhor aporte de nutrientes no couro cabeludo, além de criar menos radicais livres que também são prejudiciais para os cabelos”, adianta Laura.

Especialista em transplante capilar, a médica explica que, geralmente, a calvície masculina atinge as regiões frontais e superiores do couro cabeludo. “Causada por fatores herdados geneticamente, a alopecia pode ter fatores externos que aceleram os quadros de queda dos folículos capilares, como estresse, tabagismo, deficiências nutricionais, entre outros, e agora, como aponta o estudo, o excesso de bebidas adoçadas”, destaca a profissional.

Laura ainda comenta que os casos de calvície masculina têm aumentado, o que consequentemente acelerou a procura pela técnica do transplante capilar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 25% dos rapazes têm apresentado queda de cabelo em idades entre 20 e 25 anos. “Atualmente, são homens de todas as idades que procuram a opção do transplante capilar, até mesmo interessados na prevenção ao já notarem o início da queda dos cabelos”, explica a médica.

A procura por transplante capilar foi uma das saídas encontrada pelo empresário Alberto Bertoldo Ribeiro, 49, que não gostava de sua aparência sem os cabelos. “Eu entendo que o açúcar faz mal para todas as áreas do corpo. Eu tento evitar mas, às vezes, ainda bebo refrigerante”, diz Alberto. Além das bebidas adoçadas, outros cuidados com o bem-estar e a alimentação precisam ser destacados. “Quase todos os profissionais da área médica recomendam uma melhor alimentação, com mais frutas, verduras, carne branca e exercício físico”, argumenta.

O aumento da calvície nos últimos anos também foi um dos motivos para que o corretor de imóveis Gustavo de Oliveira Caldas, 45, buscasse o transplante capilar. Após o procedimento, o goiano afirma que tenta seguir à risca tudo que foi indicado pela dermatologista, além de manter bons hábitos alimentares. “Faço uso de um xampu especial, tomei uma vitamina nos três primeiros meses e agora tomo um remédio para evitar a queda e outro para o crescimento dos cabelos”, diz.

"O corpo sente"

"A alimentação é a base para o nosso funcionamento", adianta a nutricionista Daniella Brito. Para a especialista, o consumo de bebidas açucaradas, assim como consumo de doces com frequência, não são recomendados dentro de uma rotina alimentar saudável. Além de contribuir para o ganho de peso, eles não contém nutrientes necessários para manutenção e crescimento capilar, além de conter alta quantidade de açúcar, o que aumenta a inflamação do organismo e atrapalha a saúde dos fios.

De forma geral, a maior dica que a nutricionista dá é manter uma alimentação variada, preferindo a ingestão de alimentos naturais, fracionados ao longo do dia. Frutas e verduras são de extrema importância por conterem vitaminas, como a vitamina A, vitamina C e vitamina E. Alimentos como brócolis, espinafre, arroz integral, nozes e aveia, possuem biotina, um nutriente essencial para nossos cabelos.

O zinco é outro nutriente especial que pode ser encontrado nas carnes, peixes, espinafre e castanhas. Evitar alimentos pobres em nutrientes, como os ultraprocessados, é outro ponto primordial na alimentação. De acordo com Daniella, é necessário não se esquecer da ingestão de água, importante para o fortalecimento e brilho capilar. "Se existe falta de nutriente, principalmente a médio e longo prazo, o nosso corpo sente e nos mostra de alguma forma, como na queda de cabelo", garante.



Saúde capilar

Confira algumas dicas para manter os fios saudáveis

1. Evite as bebidas adocicadas

Como comprovado na pesquisa científica chinesa, evitar as bebidas adocicadas ajuda a manter a saúde dos cabelos. Substitua o açúcar em excesso por sucos naturais, água e água de coco.

2. Preste atenção na biotina

Também conhecida como vitamina B7 e vitamina H, a biotina dá força aos fios e pode ser encontrada em cápsulas ou em alimentos como brócolis, nozes e espinafre.

3. Evite água quente

Usar água quente nos fios durante o banho pode desencadear diversos problemas capilares. Opte por água morna a fria para fechar as cutículas do cabelo e manter a força e o brilho.

4. Não durma com os fios molhados

Não secar os cabelos totalmente, seja com secador ou de maneira natural, pode aumentar o risco de proliferação de fungos no couro cabeludo, prejudicar a força dos fios e, ainda, causar caspa e dermatite capilar.