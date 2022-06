Nesta quinta-feira (9), começa a exibição da quarta temporada de The Good Doctor: O Bom Doutor na TV Globo. Depois de No Limite, o público vai acompanhar essa nova fase da série, em que o doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) vive alguns conflitos no relacionamento com Lea (Paige Spara) devido ao distanciamento social, além de lidar com a difícil rotina do hospital em meio ao cenário da Covid-19 e os desafios de supervisionar os novos residentes.

The Good Doctor é uma série desenvolvida por David Shore, mesmo criador de House, e com produção executiva do ator de Lost e ‘Hawaii 5.0, Daniel Dae Kim, que comprou os direitos da premiada série sul-coreana Good Doctor, de 2013, em viagem ao seu país de origem.

Na produção, Shaun Murphy é um jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant, que troca uma vida tranquila no interior para trabalhar na unidade cirúrgica de um hospital prestigiado. Sozinho e com extrema dificuldade de se conectar com aqueles que o rodeiam, Shaun usa seus extraordinários dons médicos para salvar vidas e desafiar o ceticismo de seus companheiros profissionais. Freddie Highmore já foi indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática no Globo de Ouro e a produção conquistou prêmios como melhor série no ASCAP Screen Music Awards e no Banff Rockie Awards.

Quinta temporada

Já no Globoplay, estreu a primeira parte da quinta temporada de The Good Doctor e ela começa com os preparativos do casamento entre Shaun e Lea. O médico retorna com mais segurança sobre o seu relacionamento, mas se depara com um novo desafio: aprender a lidar com seus sogros. A nova temporada também mostra o desenvolvimento da relação entre Aaron Glassman (Richard Schiff) e Debbie Wexler (Sheila Kelley), que ficou abalada após uma grande discussão entre o casal.

Freddie Highmore adianta alguns dos conflitos pelos quais o personagem passará nesta sequência. “Há duas grandes coisas que Shaun vai lidar. Uma diz respeito aos preparativos do casamento e o amadurecimento do relacionamento com Lea, o que traz à tona questões maiores, o que nem sempre será simples. A outra coisa é quando alguém compra o hospital e isso o coloca em conflito com Shaun. Ele pensa de maneira diferente e luta contra a opinião de outra pessoa, tentando provar a si mesmo e ter sua voz ouvida”, fala. O ator ainda complementa: “Sabendo do que está por vir, em termos de altos e baixos, essa parece uma das maiores temporadas da série”.

Ele ainda comenta sobre a sensação de protagonizar uma obra que é sucesso entre o público. “Acho que nos sentimos sortudos, principalmente por estarmos conectados com tanta gente ao redor do mundo. Esse é um personagem que se conectou com muitas pessoas diferentes e é incrível, para mim, que tenha havido uma reação tão positiva. É um tipo de esperança que Shaun tem e foi essa positividade que, por muitas razões, precisamos nos últimos cinco anos”, comemora.

Christina Chang, atriz que interpreta a chefe de cirurgia do Hospital San José St. Bonaventure, dra. Audrey Lim, ainda adianta o que a nova sequência reserva para sua personagem. “Nessa temporada, alguns personagens têm novos começos. Então, eu acho que agora vamos ver um pouco de calmaria na vida dela. Estamos vendo mais sorrisos da Lim na quinta temporada. Além disso, há um personagem misterioso que aparece e é tão bem escrito e interpretado... Não sei se posso dizer quem é, mas definitivamente traz uma dinâmica divertida e interessante”, instiga.