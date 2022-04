A partir desta quarta-feira (6), a nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, que estreou semana passada no canal por assinatura GNT, vai ao ar na TV Globo toda quarta-feira, inicialmente após o Big Brother Brasil 22. No programa de estreia, Taís Araujo, Ary Fontoura e a influenciadora digital Gkay contam histórias surpreendentes que viveram, com a condução de Fábio Porchat.

Taís Araujo revela detalhes de um perrengue que passou há muitos anos, durante uma edição do Criança Esperança em São Paulo. Na noite anterior, ela saiu para dançar e exagerou na bebida, o que trouxe problemas durante o programa, ao vivo. “Não sou mais assim, depois que tive filhos essa energia deu uma assentada (risos). Foi uma das noites mais divertidas da minha vida e acordei ótima, mas durante o evento a Ana Maria Braga estava fazendo nuggets de frango. Enquanto ela temperava os peitos de frango, eu olhava aquilo e foi me dando um enjoo enorme. Tive de escapar da câmera, saí do backstage ao vivo!”, conta a atriz, que precisou voltar para outro momento do Criança Esperança, no dia seguinte, e não teve coragem de dizer o que aconteceu a Ana Maria Braga. “Menti descaradamente, foi muito constrangedor”, revelou a atriz no Que História É Essa, Porchat?.

Já Ary Fontoura trouxe uma vivência bem mais antiga, de quando gravava a novela Bandeira 2, na década de 1970, em que fazia par romântico com a atriz Eloísa Mafalda. Ele revelou que, durante uma gravação externa, os dois foram parar em um camburão de verdade e levados para a delegacia, acreditando que estavam fazendo uma cena da novela, mas foram presos pela polícia por engano. Ary conta que a repercussão de sua história nas redes sociais foi imediata e que foi muito prazeroso participar do programa. “Houve uma harmonia entre os convidados, nos divertimos muito, e acredito que fizemos um excelente programa. Minha expectativa era que utilizássemos o humor da melhor forma possível.”

A influenciadora digital e humorista GKay, por sua vezz, contou sobre uma experiência assustadora que viveu durante uma viagem para esquiar com a cantora Anitta. Ao subir o teleférico errado, ela foi parar sozinha em uma montanha muito íngreme e decidiu descer mesmo sem experiência no esporte, acreditando que sofreria um acidente, para não passar a noite no local. “Amei o convite para participar do Que História É Essa Porchat?. Estava guardando essa história há muito tempo especialmente para contar no programa. Amei estar com o Ary e a Taís, foi maravilhoso”, elogia a influenciadora.

Nos próximos programas, Glória Pires, Julio Andrade, Débora Bloch, Manoel Soares, Nathalia Dill, Felipe Massa e Augusto Madeira, entre outros nomes, também levarão ao palco histórias que nunca foram conhecidas pelo público. A quarta temporada do programa tem redação final de Paula Miller e Fabio Porchat, e direção de Gigi Soares.