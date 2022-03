Magazine 'Que Rei Sou Eu?' é destaque entre as estreias de março no Globoplay O documentário ‘Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas’ e a primeira parte da quinta temporada da série ‘The Good Doctor’ também entram na programação

Março chega repleto de lançamentos para os assinantes do Globoplay: séries, documentários e novelas aterrissam no catálogo, trazendo ainda mais opções para todos os gostos. Para começar, um original em forma de homenagem. Elza e Mané – Amor Em Linhas Tortas conta a história da paixão reprovada pela sociedade de um dos casais mais famosos do Brasil. Garrincha, ...