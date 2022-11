Magazine Quem é a ex de Richarlison? Jogador terminou namoro antes da Copa do Mundo Sandri Oliveira é influenciadora e já participou de um reality da Netflix

Estrela da primeira partida do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Richarlison viajou para o Qatar solteiro. Ele terminou o relacionamento com a influenciadora Sandri Oliveira antes da competição de futebol, porém, muitos fãs e internautas descobriram o relacionamento recentemente. Sandri é ex-participante do reality Brincando com Fogo Brasil (Netflix), modelo e infl...