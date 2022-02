Magazine Quem é a jovem golpista que inspirou 'Inventando Anna' e enganou milionários de Nova York Anna Sorokin cumpriu pena após mentir para membros da elite nova-iorquina, bancos, hotéis e lojas de luxo

Vestindo roupas de grife, bem maquiada e com saltos altíssimos. Foi com essa imagem que Anna Sorokin se tornou conhecida nos círculos mais exclusivos da elite nova-iorquina. Mas é com macacão cinza, cabelo malcuidado e olhar abatido que a personagem é apresentada ao público na nova minissérie Inventando Anna.Inspirada na história real de Sorokin - que criou para s...