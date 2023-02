Natural de Itumbiara e com 15 anos de carreira, Hugo Vitti é uma das revelações da música goiana. Ele tem como referência grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan. O som dele passeia pelo pop rock, mas o músico é bastante versátil, e aprecia música erudita. Recentemente, ele lançou o primeiro álbum, Em Todos os Sentidos, que conta com sucessos nas plataformas digitais, como os singles Apaixonado, com 200 mil reproduções, e Pra Machucar Meu Coração, com 250 mil visualizações.

Hugo conheceu Roberta Miranda em São Paulo, durante um show, e a convidou para fazer um dueto na canção A Majestade, o Sabiá, o grande hino da carreira da sertaneja. Acabou ganhando uma “madrinha” na carreira musical.

“Para mim, ter essa experiência com a Roberta Miranda foi além de um presente uma honra enorme. As canções dela sempre fizeram parte do repertório da minha família, traz recordações da minha infância, e hoje eu podendo ter a liberdade de construir uma releitura desse clássico, A Majestade o Sabiá”, comemora.