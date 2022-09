O evento Radicais Livres, realizado pela Igreja Videira, acontece nesta sexta (9) e sábado (10), em Goiânia. Completando 20 anos de realização, a conferência vai reunir pessoas de diversos estados para momentos de ministração, louvor e adoração.

Os ingressos para cadeira, arquibancada e quadra estão sendo vendidos pelo site do Radicais Livres, restando apenas a arquibancada disponível, com o valor de R$ 75. O evento será realizado no Goiânia Arena, localizado na Avenida Fued José Sebba, setor Jardim Goiás.

Com o tema “Radicais Livres 2022: O Clico da Aceleração”, as ministrações serão feitas pelos pastores Aluízio Silva, Naor Pedroza, Márcia Silva e Marília Pedroza. Já a realização do louvor ficará com os cantores Gabriel Guedes, Israel Salazar, Mover Worship e Felipe Soares.

Confira a programação:

Sexta-feira (9)

8h – Abertura dos portões

19h – Abertura do evento

19h a 19h40 - Louvor

19h40 a 19h50- Oferta

19h50 às 20h- Abertura da conferência

20h às 21h – 1ª palavra

21h às 22h – Louvor

22h- Encerramento

Sábado (10)

8h – Abertura dos portões

9h – Abertura do evento

9h10 às 10h - Louvor

10h às 11h - 2ª Palavra

11h às 11h10 - Oferta

11h10 às 11h20 - Vídeos Promocionais

11h20 às 12h30- 3ª palavra

12h30 às 14h – Intervalo

14h às 14h10 – Abertura

14h10 às 15h10 - Louvor

15h10 às 16h10 - 4ª palavra

16h10 às 16h30 - Oração pelas autoridades

16h30 às 16h40 - Oferta

16h40 às 17h40 – Intervalo

17h40 às 18h – Louvor

18h às 18h30 - Apresentação do novo presidente

18h30 às 19h30 – 5ª palavra

19h30 às 20h30 - Louvor

20h30 às 21h30 - 6ª palavra

21h30 às 22h - Ceia

