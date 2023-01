A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 29, fez um desabafo nas redes sociais após viralizar na internet um vídeo em que uma sensitiva prevê sua morte. No Instagram, Rafa explicou que sua mãe viu o vídeo e ficou apavorada, mesmo não acreditando na previsão. "Tudo isso dói e afeta muito ela, muito!", escreveu na legenda dos stories.

A ex-BBB, que está de férias na Bahia, disse "não dar palco" para mentiras faladas sobre ela nas redes sociais, mas fez uma sequência de vídeos para desabafar sobre o acontecimento. "Eu não costumo nem me doer mais com tanta mentira que vou lendo sobre minha vida, minha carreira", começou. "Só que minha mãe me mandou uma mensagem aqui. Cara, a gente tem que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente. Ela é mãe. Aí ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes falando que previu a minha desencarnação", explicou.

Rafa fez um apelo para que as pessoas sejam mais responsáveis com o que é postado nas redes sociais. "É uma mãe ouvindo isso de algo relacionado à filha dela. Minha mãe está em outro estado, ela está apavorada por causa disso. É uma mãe, por mais que ela não creia nisso, porque ela não crê, ela está sendo mãe", disse. "Isso não se faz. Nem por like, nem por clique, nem por biscoito, nem por nada. A gente tem que trabalhar com verdade e responsabilidade", escreveu na legenda de um dos vídeos.

A ex-BBB falou que, assim como a mãe, não acredita em previsões como essa. "Como uma pessoa tem coragem de abrir um vídeo e falar que viu minha desencarnação por espíritos obsessores que me puxam para a lama... Cara, isso é muito grave", falou. "Eu creio em um Deus que não tem nada a ver com isso, que não vai falar para uma pessoa na internet que eu vou morrer agora. Porém, é minha mãe e mães sentem essa palhaçada de mentiras que as pessoas irresponsavelmente colocam na internet."

Rafa também comentou notícias que saíram nos últimos dias sobre sua carreira e classificou-as como mentira. "Hoje, saiu um negócio de demissão que nunca aconteceu. Nunca foi uma opção outro cenário profissional que não fosse o de hoje. Li sobre ser barrada em uma questão que também não tem o menor cabimento", falou. Nesta sexta (6), Boninho confirmou nomes da equipe do BBB 23 e deixou de fora Rafa, que ficou responsável pela entrevista com os eliminados no ano passado.

