A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann, de 29 anos, esqueceu uma bolsa de R$ 17 mil em um avião na última quinta-feira (11) e chorou ao contar sobre o perrengue nos stories do Instagram. A influenciadora contou que os problemas tiveram início logo no caminho para o aeroporto no Rio de Janeiro, quando enfrentou congestionamentos. Ela conseguiu chegar a tempo do voo para Minas Gerais, mas no desembarque da conexão esqueceu a bolsa na aeronave.

A bolsa é da Prada, modelo Cleo com aba, feita em couro escovado. “Esqueci essa abençoada bolsa dentro do voo da minha conexão. Desembarquei e ela não estava comigo. Chorei largado”, disse ela. Rafa perdeu o voo da conexão e precisou remarcar para o dia seguinte, na sexta-feira (12). Ela tinha que sair de Viracopos, em Campinas, para Uberlândia, em Minas Gerais.

Pelos stories, Rafa Kalimann contou o perrengue e em seguida postou uma foto ao lado de uma funcionária do aeroporto agradecendo pela ajuda para conseguir um voo e um hotel. "Essa mocinha super ajudou a conseguir um voo e um hotel fora da cidade. Fui até lá e estava lotado. Fui para outro hotel e também estava. Chorei mais uma vez porque estava cansada e com fome. Até que me indicaram um hotel cápsula dentro do aeroporto Viracopos. Super gostoso. Salvou! Limpinho, cheiroso... Comprei um temaki de copo e consegui dar uma relaxadinha. Um pouco, afinal eram duas da manhã”.

