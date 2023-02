Muita diversão – e confusão – em família prometem agitar o Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua deste domingo (12), logo após Temperatura Máxima. Os convidados da semana são sucesso nas redes sociais e nas telinhas da Globo, mas será que vão mandar bem na cozinha? Os influenciadores Rafa Kalimann e John Drops, acompanhados de suas mães Genilda e Vera, respectivamente, e a repórter esportiva que fez sucesso na cobertura da última edição da Copa do Mundo, Karine Alves, com sua mãe, Rogéria, precisam vestir o avental e correr contra o tempo para preparar pratos que conquistem o coração dos jurados.

Paola Carosella e João Diamante são os responsáveis pela avaliação das receitas. Temperos, ponto correto e apresentação são alguns dos aspectos que o júri considera – além do sabor, é claro. No comando da atração, Leandro Hassum conduz a programa com seus comentários hilários e alguns pitacos. O programa também está no GNT. Sempre às quintas, a partir de 21h30, o público confere o que foi exibido na TV Globo no domingo anterior. ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’ tem produção de Maiana Timoner, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. A direção de gênero é de Boninho.

Com três duplas de mães e filhos famosos se enfrentando a cada semana, o principal objetivo do novo reality culinário é divertir. Na primeira prova, O que tem na geladeira, os competidores têm um minuto para planejar seus pratos com os ingredientes que estiverem na geladeira. Depois, eles precisam apresentar um prato delicioso que agrade as exigências dos jurados. Paola e Diamante fazem a degustação, escolhem os melhores e definem a primeira dupla eliminada. As mãe estarão distante, na torcida e na aflição, e podem até dar alguma ajuda, mas se decidirem entrar de fato na prova, haverá consequências para os participante com o cronômetro sendo acelerado.

A segunda prova é a Memória Afetiva. A equipe do programa foi até os lares de brasileiros em busca de receitas de família, aquelas que são passadas de geração em geração – e as duas duplas que seguem na disputa precisam preparar o almoço. Os finalistas agora precisam buscar novos ingredientes e, a qualquer instante, pode ser acionado o Fogo na Cozinha, que é algo para dificultar um pouco mais o jogo. Ao final dos desafios, apenas uma dupla sai como grande campeã. Na divisão do prêmio final, as duplas ganham uma quantia, que deverá ser doada para dos projetos parceiros do Para Quem Doar, plataforma criada pela Globo em abril de 2020 para conectar pessoas com organizações de todas as regiões do País que trabalham para combater e amenizar diferentes impactos na vida da população em situação de risco e vulnerabilidade. ()