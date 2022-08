A apresentadora Rafa Kalimann resolveu relembrar o passado neste domingo (21). Em seu Instagram, a influenciadora postou uma foto ao lado de José Loreto, tirada em 2007. “Eu e José. Sampa, 2007, esquina da Ipiranga com a São João”, detalhou a atriz na legenda da publicação.

Rafa e Loreto tornaram público o romance recentemente, quando apareceram juntos no show de comemoração de 80 anos de Caetano Veloso. Nos stories, a influenciadora compartilhou com os seguidores uma versão atual do casal, desta vez no Rio de Janeiro: “nosso fim de semana”, escreveu.

Na sequência, Loreto também se declarou através do Instagram: “nem sei, só sei que grudei, namorei, quero demais, deliciosamente em paz”, escreveu o intérprete de Tadeu, de “Pantanal”, na legenda.

