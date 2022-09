A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 29, não escondeu a animação em ir pela primeira vez ao festival Rock in Rio. Ela esteve presente nos shows deste domingo (4), ao lado de seu namorado, o ator José Loreto, 38, e comemorou nas redes.

"Vou debutar no Rock in Rio", escreveu em seus Stories do Instagram enquanto se maquiava para ir ao festival. "Vou conhecer esse negócio, já estou com frio na barriga... Não pude ir mais cedo, estou aqui na ansiedade agora", completou ela, que acompanhava os shows pela televisão e se emocionou ao ver Luísa Sonza no palco.

Algumas horas depois, ela voltou a compartilhar vídeos em seus Stories e mostrou sua animação na pista ao lado de Loreto. "A emoção de ver o Rock in Rio pela primeira vez. Fiquei muito empolgada e feliz", escreveu na legenda dos registros da queima de fogos de artifício.

Em um outra sequência de Stories, ela publicou uma foto com a faixa do cantor Justin Bieber, uma das atrações principais do primeiro fim de semana de shows. "Tchau, amanhã venho", escreveu no registro. Além disso, ela também compartilhou fotos de seu look no feed. "Dia de rock bebê", escreveu.

Leia também:

- Rock in Rio: 'Amo a Xu, melhor sogra do mundo', diz marido de Sasha