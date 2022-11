Rafael Cardoso está de volta à TV para uma participação em Cara e Coragem, novela da faixa das 19 horas da Rede Globo. Longe das novelas desde Salve-se Quem Puder, o ator estreia nesta terça (29) na trama de Claudia Souto como Rômulo, um empresário misterioso que surge na história como um dos clientes da Coragem.Com. Em busca de contratar os serviços da empresa de dublês para uma campanha, ele conhecerá Pat (Paolla Oliveira) e ficará encantado por sua beleza a ponto de querer contratar a dublê como modelo exclusiva de sua marca.

Aos 37 anos, o ator comemora o retorno às novelas e comenta parceria com Paolla Oliveira com quem dividiu a cena em Além do Tempo, sucesso exibido em 2015. “Foi um convite inesperado. Natalia (Grimberg, diretora artística) me chamou. É a primeira vez que trabalhamos juntos. A equipe toda da novela é incrível assim como o Adriano Melo, diretor geral, um cara que guardo no coração por ter dirigido a minha primeira cena em novelas. Além dele, o reencontro com Paolla, que é uma parceira incrível nessa caminhada. Fui muito bem acolhido por todos e o que eu posso adiantar é que o Rômulo é um mistério e guarda alguns segredos. Ele é obstinado e vai lutar de todas as formas para conquistar a Pat”, adianta.

Rômulo surge num momento em que Pat está fragilizado após o término do relacionamento com Moa (Marcelo Serrado). Triste com a situação, a mãe de Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo) não pensa em engatar uma nova relação, mas o charme do empresário deixará Pat balançada. Logo que ele chega à Coragem.Com, Moa demonstra uma desconfiança e antipatia pelo empresário. Mas Armandinho (Rodrigo Fagundes) e Rico (André Luiz Frambach) comemoram o interesse do investidor e acreditam que o fechamento do contrato será ótimo para a empresa. Ítalo (Paulo Lessa), sempre cauteloso, prefere observar a movimentação e “estuda” Rômulo antes de tirar suas conclusões.

Cara e Coragem, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva. A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o Conversa com Bial e aos sábados após Supercine.



Como surgiu o convite para fazer Cara e Coragem?

Foi um convite inesperado. Natália (Grimberg) fez o convite pra mim e eu aceitei na hora. Muito feliz de trabalhar pela primeira vez com ela e ter a oportunidade de conviver novamente com o Adriano (Melo, diretor geral), que é um cara que guardo no coração por ter dirigido a minha primeira cena em novelas. Enfim, estou em casa! Também é meu primeiro encontro de trabalho com a autora Claudia Souto.

O que mais te chama a atenção no Rômulo? O que você pode nos adiantar sobre o personagem?

Rômulo é um mistério. Ele é um grande empresário que se encanta por Pat, deixando-o maluco. E o que eu posso adiantar é que ele guarda alguns segredos...

Você e Paolla Oliveira já trabalharam anteriormente como em Além do Tempo. Como foi retomar essa parceria?

A Paolla é uma irmã que ganhei nessa caminhada. Já trabalhamos outras vezes; então, isso facilita todo o processo quando a gente entra numa equipe em que estão todos muito entrosados e em sintonia. É muito bom estar em cena e conviver com ela. Uma grande parceira e já fizemos cenas bem bacanas.

Cara e Coragem marca o seu retorno aos estúdios de gravação desde o término de Salve-se Quem Puder. Como foi retomar o dia a dia de gravações?

É bom demais estar de volta ao estúdio, à rotina de gravações. Pra mim está sendo muito importante e prazeroso viver isso novamente, gravando todos os dias. Retornar e lembrar de tudo o que vivi aqui dentro ao longo desses anos. Enfim, estou vivendo um momento único e dando valor a cada segundo depois de dois anos fora dessa rotina.

Quais são seu próximos planos e o que você espera de 2023?

Já estou com alguns projetos engatilhados para o próximo ano. Para 2023 espero que possamos continuar com saúde, sair dessa turbulência política, e sermos felizes!

