Magazine Rainha Marília: Goiana de 16 anos compõe música em homenagem a cantora “Faz um show aí de cima, Rainha, continua brilhando que cê me inspira” compôs a adolescente para eternizar a trajetória da artista; Confira a letra na íntegra

Patroa do Brasil e responsável por abrir portas para o conhecido ‘feminejo’ Brasil afora, Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira (5) após um acidente aéreo em Minas Gerais, deixou fãs abalados por todo o país, em especial no Estado de Goiás, local em que nasceu e construiu a sua carreira. Dentre as diversas homenagens prestadas para a cantora, a adolescente g...