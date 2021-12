Magazine Ratinho detalha assalto a escritório e diz que contratará seguranças armados Segundo o apresentador do SBT, pelo menos cinco homens armados entraram na casa com luvas e máscaras

O apresentador Ratinho, 65, sofreu um assalto em seu escritório nesta última sexta-feira (17) em São Paulo. Ele não estava no local. A ação foi rápida e ninguém se machucou. Os bandidos buscavam por pertences de valor. Segundo ele, pelo menos cinco homens armados entraram na casa com luvas e máscaras. Eles tinham uma cópia do controle do portão automático. Na seq...