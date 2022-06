Um novo ciclo começa para os participantes do No Limite, reality show da Rede Globo, no programa que vai ao ar nesta terça-feira (21). Nem Lua, nem Sol. Agora todos os competidores pertencem a uma só tribo, a Estrela. As bandanas azuis e amarelas são aposentadas e dão lugar ao acessório roxo. A mudança de fase marca um recomeço do jogo para todos. Alianças, grupinhos? Teoricamente, não mais! Nessa reta final é cada um por si, lutando de forma individual até o pódio.

E a tensão promete subir, uma vez que agora todos estão no mesmo acampamento. Lembra daquelas promessas de aliança que não se cumpriram ou das desavenças e provocações que rolavam entre os dois lados? Chegou a hora de colocar os pingos nos is e o clima pode esquentar. Como será que eles vão organizar os votos depois dessa reviravolta no reality? Ninguém mais está imune.

No Limite tem exibição às terças e quintas, após Pantanal, com apresentação de Fernando Fernandes.