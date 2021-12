Magazine Recital de violão acontecerá neste domingo em Goiânia com entrada gratuita Apresentação será de alunos de projeto social de música

O projeto social Amar Música, da Ivana Bontempo Escola de Música, proporciona o estudo gratuito de música erudita com prática de instrumentos para crianças e adolescentes. Para celebrar este final de ano, seis alunos se apresentam em um recital de violão neste domingo (5), das 15h às 17h, no stand do Opus Tellure, localizado na esquina da Avenida T-14 com a Rua T-36, n...