Reencontro de participantes de 'Casamento às Cegas' tem pedido de matrimônio e bate-bocas

O canal do YouTube da Netflix disponibilizou nesta quinta-feira (4) o último e derradeiro capítulo do reality Casamento às Cegas Brasil. E o episódio de reencontro ficou marcado por revelações de namoro, um novo pedido de casamento e bate-bocas. Atenção: se você ainda não assistiu ao projeto, cuidado com os SPOILERS a seguir. Ao final do reality, três casais...