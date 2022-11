A chegada de Maíra (Sophie Charlotte) à fazenda da Fundação marca o começo do novo bloco de capítulos da novela original Globoplay Todas as Flores, já disponível na plataforma. Depois de ser enganada pela própria mãe, Zoé (Regina Casé) e pela irmã, Vanessa (Letícia Colin), a perfumista se torna mais uma das pessoas mantidas à força no local. Sem entender que possa ter sido alvo das duas, Maíra se aproxima de Jessica (Duda Batsow), que sabe o perigo que corre naquele lugar e já planeja uma fuga com Rominho (Luiz Fortes).

Enquanto isso, Zoé se encontra em um dilema entre o arrependimento pelo que fez com Maíra e a satisfação da recompensa financeira que vai receber de Vanessa. “Todo mundo me pergunta: ‘É nessa semana que tem a virada?’. Se vocês soubessem quantas viradas ainda vêm por aí... Vocês já repararam que a Zoé é uma vilã que sofre, que chora? Ela mandou a Maíra para a fazenda, mas ficou arrasada. Já repararam? Eu fico doida pra assistir os novos capítulos de Todas as Flores!”, afirma Regina Casé. Já Vanessa comemora a distância de Maíra e se prepara para dar à luz ao filho.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo, Todas as Flores é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves. A direção é de Luiz Antonio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e Gustavo Rebelo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.