Você sabe qual o vínculo entre a engenharia e o stand up comedy? O nome é Renato Albani. Poucos sabem que o comediante é engenheiro por formação e foi ali que descobriu que era a comédia que fazia sentido para sua vida. E parece que acertou na carreira escolhida. As risadas que ele provoca poderão ser experimentadas neste sábado (28) e domingo (29), em Goiânia, às 19 horas, e às 18 hora em Anápolis. O público conhecerá o show Me Tornei Quem Eu Mais Temia, no qual ele conta sobre sua nova fase de vida.

O capixaba Renato Albani, conhecido por compartilhar em seus textos a parte cômica dos romances vividos por um cara solteiro na cidade de São Paulo, agora vive outro momento. E é disso que o novo show se trata: um solteiro convicto que agora namora. Em Me Tornei Quem Eu Mais Temia, ele compara seus dois momentos e como ele hoje vive coisas que jurou nunca viver.

Com quase uma década na comédia, Renato relembra seu início. “Em algum momento de 2009, conheci o stand up comedy, mas continuei na engenharia porque, se desse tudo errado, pelo menos, eu seria engenheiro. O que não quer dizer nada, né? Quando me formei em engenharia, me mudei para São Paulo para viver de comédia. Meu pai ficou maluco quando falei que iria para São Paulo para contar piada, mas decidiu me incentivar.”

Show: Me Tornei Quem Eu Mais Temia, com Renato Albani

Quando:

Sábado (28), às 19 horas, no Teatro Goiânia, e domingo (29), às 18 horas, no Teatro São Francisco

Endereço:

Teatro Goiânia – Rua 23, esquina com Av. Tocnatins, Centro, e Teatro São Francisco – Av. Pinheiro Chagas, nº 405-521, Setor Jundiaí, Anápolis

Ingressos:

ingressodigital.com, livraria Leitura do Goiânia Shopping, lojas Hunts e DK Store

Informações:

@culturadoriso e (62) 99311-9322