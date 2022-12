O ator Renato Aragão recebeu alta do Hospital Samaritano Barra, onde estava internado desde quarta-feira (7), com o diagnóstico de Acidente Isquêmico Transitório (AIT). A notícia foi divulgada nas redes sociais do humorista, nesta sexta-feira (9).

Num vídeo publicado no Instagram, Aragão aparece reencontrando seu cachorro e agradece aos fãs pela preocupação. Na quinta, o ator já havia usado as redes para dizer que estava bem e tranquilizar os fãs. "Eu estou muito bem", afirmou.

Segundo Lílian Aragão, esposa do humorista, ele havia se queixado dos primeiros sintomas na manhã da quarta, pouco após acordar. "Ele se queixou de muita tontura. Disse que estava zonzo e pensamos que poderia ser labirintite. Como ele continuava tonto, decidimos vir para uma emergência. Graças a Deus não foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral)", explicou à Folha de S.Paulo.

Acidente Isquêmico Transitório é uma mudança da função cerebral que, geralmente, tem duração de menos de uma hora e é provocada por um bloqueio temporário da chegada de sangue até o cérebro. Segundo dados do Ministério da Saúde, o AIT é responsável por 80% dos casos de doenças cerebrovasculares.

