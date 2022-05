De pratos inspirados na cozinha internacional à tradicional comida feita no fogão caipira. O almoço para o Dia das Mães nos restaurantes em Goiânia promete agradar todos as mamães. Tem opção de filé mignon acompanhado de risoto de queijo da Serra do Bálsamo, gnocchi de batata baroa com recheio de queijo brie, e lagarto recheado ao molho madeira. Para quem quer celebrar a ocasião com uma comida especial, O POPULAR traz um roteiro de locais que oferecem cardápio especial ou promoções para a data.

Cozinha de afeto

Criado para o Dia das Mães, o filé mignon acompanhado de risoto de queijo da Serra do Bálsamo com presunto parma e avelãs será servido pela primeira vez no restaurante Las Nenas. A chef e proprietária do estabelecimento, Carolina Borges, preparou um cardápio especial inspirado nos preparos da sua avó e tia-avó. “Sempre que minha avó recebia alguém na cada dela, ela recebia com filé mignon e risoto”, disse ao O POPULAR.

Fettuccine com camarões e limão siciliano, acompanhado de farofinha de baguete com castanhas é a segunda opção de prato principal do menu executivo. Para a chef, o sabor suave e delicado desse prato são os que mais lhe remetem às mães. O cardápio de domingo também traz a opção de entrada de arancini (um pastel de arroz frito típico da Sicília, na Itália) de búfala e geleia de pimenta, prato infantil de escalopinho de mignon e macarrão com molho de tomate, além de profiteroles e torta de iogurte com caldas de frutas vermelhas de sobremesa.

No almoço de domingo, servido até às 16h, o Las Nenas irá trabalhar com menu executivo (com duas opções de entrada, prato principal e sobremesa), por R$ 73, e o cardápio fixo. Não é preciso fazer reserva.

Roda de conversa

As celebrações do Dia das Mães na Casa Baru começam logo de manhã. Com o costume de servir café da manhã e almoço, o estabelecimento fará, a partir das 9h30, uma roda de conversa com o tema “Mães: os mitos e os medos”, com a terapeuta complementar Marina Paris, e servirá um menu especial para o almoço de domingo.

O restaurante irá lançar seis pratos novos na ocasião. Nhoque de banana da terra com fonduta de grana padano e chip de presunto cru (R$ 64); robalo braseado com crosta de castanhas brasileiras e cous cous marroquino (R$ 74), tentáculos de polvo com batatas ao murro e salsa brava (R$ 93). São algumas das opções do menu à la carte do almoço de domingo.

Apesar de ser acostumado com a comida de sua mãe, que não só se tornou chef de cozinha internacional como também servia o ex-automobilista Nelson Piquet, André Batista, chef da Casa Baru, diz que a proposta da casa é sempre trazer a simplicidade da comida caseira aos pratos. “O conceito da Casa Baru é uma conceito home made, de comida feito em casa, uma coisa de mãe e vó”, explica.

O restaurante ainda oferece alguns produtos sob encomenda para as mamães, como cesta de café e tábua de frios. Para participar da roda de conversa é preciso se inscrever pelo whatsapp (62) 9382-7066. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas a 20 participantes. O almoço será servido até às 16h.



Harmonização

Para as mamães que não dispensam um bom vinho, o Grand Cru conta com um menu especial, com entrada, principal e sobremesa, no valor de R$ 110. De entrada, as opções são trouxinha de camarão e croquete de ossobuco. O prato principal é fettuccine ao molho de moqueca de camarão, magret ao molho poivre com nhoque de mandioquinha, e risoto de salsa e alho com dourado. Para a sobremesa, o restaurante oferece banoffe e brownie com caramelo salgado.

“O interessante é que a casa, primeiro Wine Bar de autoatendimento de da capital, permite uma harmonização dos pratos, com 50 rótulos no dispenser para degustação”, diz o Sommelier do Grand Cru, Arthur Belati. São doses de 30ml, 60ml ou 120ml, ou seja, não é necessário desembolsar o valor total de uma garrafa para degustar a bebida. As reservas de mesa podem ser feitas pelo telefone (62) 3291-7429.

Semana das mães

O menu especial do Dia das Mães do Paris 6 traz carpaccio de carne ao molho mostarda com alcaparras picadas, filé de peixe grelhado e acompanhado de risoto de limão siciliano, gnocchi de batata baroa com recheio de queijo brie, servido ao molho quatro queijos. Já de sobremesa: carolinas recheadas com sorvete de vanilla e com cobertura de ganache meio amargo, creme brûlée de fava de baunilha e casquinha de açúcar queimado.

O estabelecimento resolveu fazer um ‘pré dia das mães’, e permitir que os clientes desfrutem do cardápio especial ao longo nesta sexta-feira (7/5), pelo valor de R$ 69,90 por pessoa. No domingo, o Paris 6 abrirá com o menu tradicional e entregará brindes surpresas para as mães. “A gente sabe que é um tumulto muito grande no Dia das Mães, então decidimos antecipar”, justificou o gestor da unidade em Goiânia, Fillipe Melo.



Comida caipira

Para as famílias que não dispensam uma comidinha feita no fogão a lenha, a Casa Verde fará um ‘almoço de mãe’. Pelo valor de R$ 55 por pessoa, o menu contém a típica comida caipira: arroz, tutu de feijão, angu de milho verde, jiló, couve refogada, farofa de bacon, molho de abóbora com quiabo, frango e almôndegas ao molho. De sobremesa terá ambrosia e doce de leite com queijo fresco. As reservas devem ser feitas com antecedência pelo telefone (62) 98582- 8421.



Mimos para as 100 primeiras

Para comemorar a data, o Kenpai Blue, localizado no Garden do Flamboyant Shopping, irá presentear as 100 primeiras mamães que almoçarem lá com um drink Moscow Pink. Se publicarem nas redes sociais com a #diadasmaeskanpai, as homenageadas também irão receber uma kokedama, que consiste em uma técnica japonesa que envolve a planta dentro de uma esfera de musgo, possibilitando que seja suspensa sem uso de vaso. “Temos um público familiar muito grande, por isso não poderíamos deixar este dia tão especial passar em branco”, diz o empresário Roberto Aranha.



(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)