Magazine Resumo de novelas

Além da Ilusão Davi ajuda Isadora, que se incomoda com os beijos de Joaquim. Heloísa sugere que Isadora formaria um belo casal com Rafael. Felicidade incentiva Letícia a ir ao encontro de Bento. Isadora apresenta Rafael para seus vizinhos na vila. Onofre enfrenta Olívia. Davi percebe que a vila apresenta problemas com a drenagem de água, e Joaquim afirma que a tece...