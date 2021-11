Magazine Resumos de novelas desta segunda-feira, 8 de novembro

Malhação: Sonhos João fica exultante com seu namoro com Bianca. Karina tenta decifrar a senha do celular de Lobão. A Galera da Ribalta e Mari são os finalistas da Batalha Musical, e Sol e Pedro concordam em adiar a conversa com a banda. Karina descobre que a senha do telefone de Lobão é a data de aniversário de Gael. Jeff comemora o sucesso de Mari, e Wallace apoia Sol...