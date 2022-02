Magazine RESUMOS DO DIA

Além da ilusão - Violeta se preocupa com o estado de Matias. Lorenzo sofre ao ver Bento e Letícia enamorados. Heloísa negocia com Eugênio. Violeta se muda para a fazenda com Isadora, Augusta e Matias. Úrsula reclama do acerto que Eugênio fez com Violeta e Heloísa. Davi é transferido para a penitenciária de São Paulo. Passam-se três meses. Úrsula pensa em unir Joaquim ...