A internet está em polvorosa depois que o fundador do Orkut, o engenheiro turco, Orkut Buyukkokten, reativou a rede social que foi sucesso nos anos 2000. “Acredito no poder da conexão para mudar o mundo (...) É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!”, escreveu em um comunicado. O anúncio foi feito dois dias depois que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fechou um acordo para comprar o Twitter.

O Orkut foi desativado em 2014 e, oito anos depois, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas outras redes sociais. “Heloo só pra quem é do tempo do Orkut onde todo mundo era amigo e o mundo era mais feliz”, escreveu um internauta no Twitter. Outra ex-usuária da rede social escreveu: “Vamo todo mundo migrar pro Orkut e ser feliz”.

Sucesso

Na época em que estava ativo, o Orkut chegou a reunir mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo. Agora, em 2022, o anúncio de seu fundador despertou a memória afetiva de quem vivenciou a era dos depoimentos, do sistema de convites e, claro, das famosas comunidades, como a inesquecível “Odeio acordar cedo”.

Em junho de 2014, o Google anunciou que o Orkut seria fechado e estabeleceu um prazo de dois anos para que os usuários fizessem o backup das fotos. Em 2016, com o fim do período determinado, já não era mais possível recuperar os dados da rede social.

Leia também:

Rede social Orkut sai do ar após dez anos​

RIporkut: Google anuncia data definitiva de morte da primeira grande rede social no Brasil

Google libera acervo de comunidades do Orkut