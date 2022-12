No balanço da música tupiniquim, o POPULAR destaca cinco lançamentos em 2022. Além dos novos discos, Gal Costa e Anitta movimentaram as paradas de sucesso. Confira!



Lançamentos:



- Elza ao Vivo no Municipal, Elza Soares

Último registro ao vivo de Elza Soares, que morreu em janeiro de 2021, o projeto, gravado no Teatro Municipal de São Paulo, traz sua voz e toda sua musicalidade de primeiríssima qualidade.



- Sim, Sim Sim, Bala Desejo

O quarteto carioca Bala Desejo lançou seu primeiro disco, intitulado Sim, Sim Sim, com uma sonoridade tropicalista, vanguardista, sem deixar de trazer o frescor em suas composições com temas atuais.



- Necropolítica, Ratos de Porão

Oito anos após seu último lançamento, a banda paulistana Ratos de Porão lançou em 2022 o álbum Necropolítica, que traz uma espécie de registro dos últimos acontecimentos na política brasileira.



- Sobre Viver, Criolo

O quinto disco de inéditas do rapper paulistano Criolo, produzido na pandemia, mostra o retorno dele ao rap, necessário, traz letras perspicazes e esperança nos versos. Não deixe de ouvir a música Me Corte na Boca do Céu a Morte Não Pede Perdão, com Milton Nascimento: um verdadeiro deleite.



- Gêmeos, Terno Rei

Com arranjos interessantes e uma certa intimidade nas letras, a banda paulistana Terno Rei lançou seu terceiro álbum de estúdio, se aproximando um pouco mais do pop e mostrando que veio para ficar.

Álbuns de Gal Costa são redescobertos

India (1973), Fatal - A Todo Vapor (1971) e Profana (1984) foram alguns dos lendários álbuns de Gal Costa redescobertos pelos ouvintes do streaming em 2022. Em ano de despedidas, a musa da tropicália ganhou ainda mais cliques após sua morte, em novembro. Os seus discos em vinil, pérolas da música brasileira, tem triplicado de valores em lojas especializadas. O mesmo fenômeno pode ser visto nos clássicos de Erasmo Carlos, como o Carlos, Erasmo (1971), também morto no último mês, e os trabalhos de Milton Nascimento, que promoveu a turnê de despedida ao longo do ano. O seu LP Minas (1975), por exemplo, foi relançado pela Universal Music.



Ela, de fato, envolveu

Desde que começou a trilhar os passos da carreira internacional, Anitta não parou mais de trabalhar. Com seu primeiro disco em inglês e espanhol, lançado em abril e voltado para o mercado americano, a garota do Rio já colhe os frutos de sua dedicação. Prova disso é a faixa Envolver, do álbum Versions Of Me, que atingiu o número um do Spotify Global, sendo a música mais reproduzida em todo o mundo no maior serviço de streaming da atualidade. É a primeira vez que um artista brasileiro atinge tal feito.

A música, que já vinha sendo trabalhada por Anitta, teve um impulso ao cair nas graças dos usuários do aplicativo TikTok, onde o passo de dança “caidinha mais rebolada no chão” foi bastante reproduzido. Com Envolver, Anitta ainda levou para o Brasil alguns troféus como Melhor Música Latina, no MTV Video Music Awards - VMA, e Melhor Artista Latino, do MTV Europe Music Awards - EMA.