Magazine Retrospectiva 2022: confira os destaques no universo das séries Ano de 2022 foi o fim de uma era para algumas séries e início para outras

No universo das séries, o ano de 2022 foi o fim de uma era para algumas e início para outras. Entre os ciclos que se encerraram, o de maior impacto é The Walking Dead, uma das produções televisivas contemporâneas mais longevas da atualidade. A série de apocalipse zumbi fez história e virou marco da cultura pop. A trama ficou 12 anos no ar e chegou ao...