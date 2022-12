Em ano marcado por polarizações na arte e cultura, a música entoou voz em lançamentos que experimentaram as mais diferentes possibilidades do digital. Seja em lançamentos exclusivos para o streaming ou em apoios virtuais na divulgação de trabalhos, caso do fenômeno das dancinhas do TikTok, a produção musical encontrou novos caminhos em 2022. Em Goiânia, diversos artistas tiveram a oportunidade de lançar os seus primeiros discos, caso do cantor Hugo, da banda Mundhumano ou de Maaju.

O casal de artistas Salma e Mac, integrantes da banda Carne Doce, apresentaram o álbum solo Voo Livre, mais intimista e encabeçado por ritmos brasileiros. “Este ano ficou marcado como o ano que retornamos com os shows e festivais pós-pandemia. Havia uma expectativa grande sobre o material a ser lançado pelos artistas e esse material surpreendeu positivamente”, explica o produtor musical João Lucas Ribeiro.

A facilidade de se produzir material em estúdios domésticos e a competência dos produtores locais fizeram com que mais artistas pudessem lançar músicas individuais, sem a necessidade de disco ou EP, caso da cantora Maduli. “O que se percebe é que a música independente de Goiás vem se transformando, com artistas que estão fazendo MPB com um pé no pop”, afirma o produtor e músico Braz Torres. Confira dez trabalhos de artistas de Goiás apresentados em 2022 e disponíveis para audição no streaming.

Voo Livre, Salma e Mac

Em projeto fora da banda Carne Doce, o casal Salma e Mac apresenta canções intimistas voltadas para a MPB. O álbum Voo Livre chega com uma pegada mais minimalista do que os dois estavam acostumados a produzir nos últimos anos. Há um lado acústico mais tropical, inspirado pela bossa e pelos ritmos brasileiros.

Em Todos os Sentidos, Hugo

Primeiro disco de inéditas, Em Todos os Sentidos marca a estreia do cantor Hugo em um álbum de canções autorais. Com referências de grandes nomes da MPB, como Djavan e Caetano Veloso, o artista faz um passeio pelo pop rock nacional. Há, por exemplo, o single Apaixonado, lançado às vésperas do último Dia dos Namorados e que ultrapassou a marca de 200 mil visualizações em menos de um mês.

Sad Bitch, Maaju

Lançado pela Fósforo Cultural, o EP da cantora Maaju é cheio de personalidade e busca referências do pop internacional, como Madonna, Lady Gaga e Billie Eilish. A cantora, que subiu aos palcos de festivais como Vaca Amarela e Grito Goiânia, reflete em suas letras questões afirmativas sobre o feminino, as relações modernas e os amores em tempos contemporâneos.

Não é o Fim, U.A.I

Sigla para União de Amigos Instrumentistas, a U.A.I apresenta o EP de estreia Não é o Fim, com diversos agrupamentos sonoros refletidos entre harmonia e estilos contemporâneos desenvolvidos pelos músicos Adriel Vinícius, Evaldo Robson, Fred Vale, Adil Silva, Ademir Júnior e Moises Alves.

Nay Vibes, Nay Porttela

No álbum Nay Vives, a cantora goiana Nay Porttela coloca todo mundo para dançar na sala de estar, na pista de dança ou em shows em festivais de música. As canções exploram a beleza da voz da artista em versões de grandes músicas da música brasileira, como Beleza Rara, da Banda Eva, e Anunciação, de Alceu Valença.

Manso e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (ao vivo), Manso

Em show autoral realizado em 2021 no Teatro Goiânia, o cantor Manso transformou a apresentação musical em disco lançado neste ano. Junto dos músicos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, o artista apresentou sucessos de álbuns passados, como Desculpa a Demora (2018). Em 2020, o músico competiu no programa The Voice Brasil, no qual chegou até as semifinais.

MPF, Vol. 1, Young Vit / Marcelinx

Bruno Marcelino, o Marcelinx, passou a maior parte da infância ouvindo clássicos do rap, soul e R&B, como Facção Central e The Isley Brothers. O resultado pode ser visto no disco MPF, Vol. 1, trabalho em parceria com Young Vit, rapper de Aparecida de Goiânia. Juntos, os dois passeiam por batidas marcadas por letras atuais que falam sobre Instagram e OnlyFans.

Os Deuses que Dançam, Mundhumano

Capoeira, samba de roda e de terreiro, congada, rap e hip-hop embalam Os Deuses que Dançam, disco da Mundhumano que coloca no palco o protagonismo da música preta goiana. Embalado pela voz da cantora Nina Soldera e pelas composições de Kleuber Garcêz, trata-se do primeiro disco do grupo, composto por 10 faixas produzidas por Paulo Monarco.

Tropical Redemption, Two Wolves

Novo trabalho da banda Two Wolves, Tropical Redemption mistura letras pesadas e melancólicas em harmonias dançantes típicas do grupo criado por Lineker Lancellotti e Rodrigo Baiocchi. Uma das bandas que mais produzem na cena do indie rock de Goiás, a Two Wolves se joga em riffs marcantes.

A Diversão Continua, Lobinho e os 3 Porcão

O punk rock já é a marca registrada da banda Lobinho e os 3 Porcão, figurinha carimbada de festivais como o Goiânia Noise. Em 2022, o grupo se jogou nos palcos com o disco A Diversão Continua, com 10 canções para bater cabeça.

